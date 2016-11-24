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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бернардески 33
Бабакар 50
2:3
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Шахов 5
Джалма 26
Родригеш 90
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Штефан Клосснер
Штефан Клосснер
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
2
Гонсало
Гонсало
90
1
Леццерини
Лука Леццерини
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
31
Милич
Хрвойе Милич
51
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
66
8
Весино
Матиас Весино
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
83
30
Бабакар
Хума Бабакар
50'
50'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
33'
33'
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
18
Сальседо
Карлос Сальседо
6
Санчес
Карлос Санчес
72
Иличич
Йосип Иличич
25
Кьеза
Федерико Кьеза
9
Калинич
Никола Калинич
7
Сарате
Мауро Сарате
ПАОК
мин
23
Бркич
Зелько Бркич
90
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
4
Леовац
Марин Леовац
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
43
Варела
Фернандо Варела
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
28
Шахов
Евгений Шахов
5'
5'
83
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90'
90'
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
61
10
Джалма
Джалма
26'
26'
71
Запасные
71
Гликос
Панайотис Гликос
13
Малезас
Стилянос Малезас
70
Кициу
Стелиос Кициу
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
7
Тиам
Маме Тиам
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис