Фиорентина - Милан: 05 марта 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
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Фиорентина - Милан: 05 марта 2023 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 25 тур

Серия А,

Италия
5 марта 2023, -:- МСК
5.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Милан
1 : 0
Фиорентина
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Милан
1
Фиорентина
0
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 22:45
Фиорентина
4 : 3
Милан
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 22:45
Фиорентина
4
Милан
3
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2
Милан
3
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Милан
2
Фиорентина
0
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
Фиорентина
1
Милан
1
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 21:45
Милан
1 : 3
Фиорентина
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 21:45
Милан
1
Фиорентина
3
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:30
Фиорентина
0 : 1
Милан
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:30
Фиорентина
0
Милан
1
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Милан
0
Фиорентина
1
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Милан
5 : 1
Фиорентина
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Милан
5
Фиорентина
1
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 14:30
Фиорентина
1 : 1
Милан
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 14:30
Фиорентина
1
Милан
1
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
Милан
2
Фиорентина
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 21:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 21:45
Фиорентина
0
Милан
0
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:45
Милан
2 : 0
Фиорентина
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:45
Милан
2
Фиорентина
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Фиорентина
2 : 0
Милан
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Фиорентина
2
Милан
0
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
Фиорентина
2 : 1
Милан
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
Фиорентина
2
Милан
1
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
Милан
1
Фиорентина
1
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Фиорентина
0 : 2
Милан
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Фиорентина
0
Милан
2
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 22:45
Милан
0 : 2
Фиорентина
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 22:45
Милан
0
Фиорентина
2
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:30
Фиорентина
2 : 2
Милан
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:30
Фиорентина
2
Милан
2
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Милан
1 : 3
Фиорентина
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Милан
1
Фиорентина
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