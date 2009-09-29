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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Йоветич 28
Йоветич 36
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2009, 21:45 МСК
29.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
76
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
28'
36'
28', 36'
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
89
0
Муту
Адриан Муту
83
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
72
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
79
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Риера
Альберт Риера
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Плесси
Дамьен Плесси
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел