Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 28
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
24 нояб. 2009, 22:45 МСК
24.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
85
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
81
0
Сантана
Марио Сантана
71
0
Варгас
Хуан Варгас
28'
28'
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Йоветич
Стеван Йоветич
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Гассама
Ламин Гассама
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Бастос
Мишел Бастос
67
0
Гомис
Бафетимби Гомис
78
0
Гову
Сидней Гову
75
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Сегуин
Николя Сегуин
0
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
0
Лисандро
Лисандро
0
Тафе
Яннис Тафе