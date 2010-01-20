Фиорентина - Лацио: 20 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
3:2

Фиорентина - Лацио: 20 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии,

1/4 финала

Италия
20 янв. 2010, -:- МСК
20.01.2010, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
5
Бадель
Милан Бадель
88
Дункан
Альфред Дункан
21
Лирола
Поль Лирола
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
3
Игор
Игор
25
Кьеза
Федерико Кьеза
28
Влахович
Душан Влахович
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
93
Терзич
Алекса Терзич
-
24
Бенасси
Марко Бенасси
-
18
Геззаль
Рашид Геззаль
-
78
Пульгар
Эрик Пульгар
-
63
Кутроне
Патрик Кутроне
-
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
-
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
26
Раду
Штефан Раду
93
Вавро
Денис Вавро
6
Лейва
Лукас Лейва
10
Альберто
Луис Альберто
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
22
Джони
Джони
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
-
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
33
Ачерби
Франческо Ачерби
-
15
Баштуш
Баштуш
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
5
Лукаку
Джордан Лукаку
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
-
28
Андерсон
Андре Андерсон
-
34
Адеканье
Бобби Адеканье
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2
Фиорентина
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 22:45
Лацио
2 : 1
Фиорентина
27.06.2020 27 июня 2020 сб 22:45
Лацио
2
Фиорентина
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 2
Лацио
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1
Лацио
2
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:30
Фиорентина
1 : 1
Лацио
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:30
Фиорентина
1
Лацио
1
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Лацио
1 : 0
Фиорентина
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Лацио
1
Фиорентина
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Фиорентина
3 : 4
Лацио
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Фиорентина
3
Лацио
4
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 23:00
Лацио
1 : 0
Фиорентина
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 23:00
Лацио
1
Фиорентина
0
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:00
Лацио
1 : 1
Фиорентина
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:00
Лацио
1
Фиорентина
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:00
Фиорентина
3 : 2
Лацио
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:00
Фиорентина
3
Лацио
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Лацио
3 : 1
Фиорентина
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Лацио
3
Фиорентина
1
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 4
Фиорентина
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2
Фиорентина
4
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1
Лацио
3
09.03.2015 09 марта 2015 пн 21:00
Лацио
4 : 0
Фиорентина
09.03.2015 09 марта 2015 пн 21:00
Лацио
4
Фиорентина
0
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Лацио
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:30
Фиорентина
0
Лацио
2
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лацио
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
0
Лацио
1
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Лацио
0 : 0
Фиорентина
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Лацио
0
Фиорентина
0
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Лацио
0 : 2
Фиорентина
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Лацио
0
Фиорентина
2
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Лацио
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
Фиорентина
2
Лацио
0
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Фиорентина
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 22:45
Лацио
1
Фиорентина
0
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Фиорентина
1 : 2
Лацио
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Фиорентина
1
Лацио
2

Новости

«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
вчера, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
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#литература
29 января, 08:00
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# Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
час назад
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52