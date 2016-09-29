Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 39
Калинич 43
Бабакар 45
Сарате 63
Сарате 78
5:1
Матч завершен
Карабах
Агдам
Ндлову 90
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Оливер Драхта
Оливер Драхта
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
45
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
61
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
39'
45'
39', 45'
90
9
Калинич
Никола Калинич
43'
43'
61
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
31
Милич
Хрвойе Милич
20
Валеро
Борха Валеро
5
Бадель
Милан Бадель
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
7
Сарате
Мауро Сарате
63', 78'
Карабах
мин
9
Рейналдо
Рейналдо
84
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
90
15
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
90
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
61
99
Кинтана
Дани Кинтана
45
8
Мичел
Мичел
90
Запасные
1
Шаранов
Боян Шаранов
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
2
Гараев
Гара Гараев
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
10
Муарем
Муарем Муарем
91
Диниев
Джошгун Диниев
6
Ндлову
Дино Ндлову
90'