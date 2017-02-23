Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 16
Валеро 29
2:4
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 44
Штиндль 47
Штиндль 55
Кристенсен 60
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
23 февр. 2017, 23:05 МСК
23.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
29'
29'
90
5
Бадель
Милан Бадель
64
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
9
Калинич
Никола Калинич
16'
16'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
64
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
30
Бабакар
Хума Бабакар
16
Тельо
Кристиан Тельо
Боруссия
мин
23
Хофманн
Йонас Хофманн
73
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
60'
60'
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
47'
55'
44'
47', 55'
44'
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Азар
Торган Азар
27
8
Дауд
Махмуд Дауд
80
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
2
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
5
Штробль
Тобиас Штробль
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
11
Раффаэл
Раффаэл
9
Дрмич
Йосип Дрмич
28
Хан
Андре Хан