Фиорентина - Аталанта: 16 апреля 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-

Фиорентина - Аталанта: 16 апреля 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 30 тур

Серия А,

Италия
16 апр. 2023, -:- МСК
16.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.02.2022 20 февр. 2022 вс 14:30
Фиорентина
1 : 0
Аталанта
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 14:30
Фиорентина
1
Аталанта
0
10.02.2022 10 февр. 2022 чт 20:00
Аталанта
2 : 3
Фиорентина
10.02.2022 10 февр. 2022 чт 20:00
Аталанта
2
Фиорентина
3
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 21:45
Аталанта
1 : 2
Фиорентина
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 21:45
Аталанта
1
Фиорентина
2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
Фиорентина
2 : 3
Аталанта
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
Фиорентина
2
Аталанта
3
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Фиорентина
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Аталанта
3
Фиорентина
0
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:00
Фиорентина
1 : 2
Аталанта
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:00
Фиорентина
1
Аталанта
2
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 17:00
Фиорентина
2 : 1
Аталанта
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 17:00
Фиорентина
2
Аталанта
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
Аталанта
2 : 2
Фиорентина
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
Аталанта
2
Фиорентина
2
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 21:45
Аталанта
2 : 1
Фиорентина
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 21:45
Аталанта
2
Фиорентина
1
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Аталанта
3 : 1
Фиорентина
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Аталанта
3
Фиорентина
1
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Фиорентина
3 : 3
Аталанта
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Фиорентина
3
Аталанта
3
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Фиорентина
2 : 0
Аталанта
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Фиорентина
2
Аталанта
0
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
Аталанта
1 : 1
Фиорентина
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
Аталанта
1
Фиорентина
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 21:45
Фиорентина
1 : 1
Аталанта
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 21:45
Фиорентина
1
Аталанта
1
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:30
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:30
Аталанта
0
Фиорентина
0
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 13:30
Фиорентина
0 : 0
Аталанта
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 13:30
Фиорентина
0
Аталанта
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Аталанта
2 : 3
Фиорентина
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Аталанта
2
Фиорентина
3
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:45
Фиорентина
3 : 0
Аталанта
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:45
Фиорентина
3
Аталанта
0
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 14:30
Фиорентина
3 : 2
Аталанта
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 14:30
Фиорентина
3
Аталанта
2
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 20:00
Фиорентина
3 : 1
Аталанта
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 20:00
Фиорентина
3
Аталанта
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