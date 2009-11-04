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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Муту 14
Дайнелли 52
Монтоливо 59
Маркьонни 61
Джилардино 74
5:2
Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Рудольф 38
Кулибали 70
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Аврамов
Влада Аврамов
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
52'
52'
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
33
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
77
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
46
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
61'
61'
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
74'
74'
90
0
Муту
Адриан Муту
14'
14'
90
Запасные
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
59'
0
Сантана
Марио Сантана
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Дебрецен
мин
0
Пантич
Джордже Пантич
90
0
Фодор
Марсель Фодор
90
0
Лацко
Жолт Лацко
65
0
Комлоши
Адам Комлоши
10
0
Боднар
Ласло Боднар
90
0
Цвиткович
Петер Цвиткович
90
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Леандро
Алмейда Леандро
90
0
Рамос
Луис Рамос
53
0
Селеши
Золтан Селеши
90
0
Рудольф
Гергели Рудольф
38'
38'
90
Запасные
0
Полекшич
Вукашин Полекшич
0
Бернат
Чобо Бернат
0
Кишш
Золтан Кишш
0
Домби
Тибор Домби
0
Сакай
Петер Сакай
0
Катона
Аттила Катона
0
Кулибали
Адамо Кулибали
70'