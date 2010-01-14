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Кубок Италии
Фиорентина VS Кьево
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Фиорентина - Кьево: 14 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
3:2
Фиорентина - Кьево: 14 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Кьево
Верона
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
14 янв. 2010, 18:00 МСК
14.01.2010, 18:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
5
Бадель
Милан Бадель
88
Дункан
Альфред Дункан
21
Лирола
Поль Лирола
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
3
Игор
Игор
25
Кьеза
Федерико Кьеза
28
Влахович
Душан Влахович
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
93
Терзич
Алекса Терзич
-
24
Бенасси
Марко Бенасси
-
18
Геззаль
Рашид Геззаль
-
78
Пульгар
Эрик Пульгар
-
63
Кутроне
Патрик Кутроне
-
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
-
Кьево
мин
1
Шемпер
Адриан Шемпер
33
Андреолли
Марко Андреолли
6
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
44
Ярочински
Павел Ярочински
4
Ригони
Никола Ригони
8
Диуссе
Ассане Диуссе
27
Депаоли
Фабио Депаоли
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
10
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Запасные
16
Секулин
Андреа Секулин
-
40
Томович
Ненад Томович
-
14
Бани
Маттиа Бани
-
3
Танасиевич
Страхинья Танасиевич
-
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
7
Пиазон
Лукас Пиазон
-
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3
Фиорентина
4
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Фиорентина
6 : 1
Кьево
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Фиорентина
6
Кьево
1
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1
Кьево
0
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Фиорентина
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Кьево
2
Фиорентина
1
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
Кьево
0
Фиорентина
3
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
19:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
19:30
Фиорентина
1
Кьево
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Кьево
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1
Кьево
0
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
Кьево
0 : 0
Фиорентина
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
Кьево
0
Фиорентина
0
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Кьево
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
2
Кьево
0
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Фиорентина
3 : 0
Кьево
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Фиорентина
3
Кьево
0
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Кьево
1
Фиорентина
2
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Фиорентина
3
Кьево
1
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
22:59
Фиорентина
2 : 0
Кьево
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
22:59
Фиорентина
2
Кьево
0
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Кьево
1
Фиорентина
2
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Фиорентина
2
Кьево
1
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Кьево
1
Фиорентина
1
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Фиорентина
1 : 2
Кьево
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Фиорентина
1
Кьево
2
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Фиорентина
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Кьево
1
Фиорентина
0
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Фиорентина
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0
Фиорентина
1
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:30
Фиорентина
1
Кьево
0
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Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
вчера, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
#литература
29 января, 08:00
2
#
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Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
14 февраля, 19:35
Кокорин отыграл 21 минуту в матче с «Интером». «Фиорентина» проиграла 0:2
06 февраля, 00:38
Кокорин дебютировал за «Фиорентину»
06 февраля, 00:17