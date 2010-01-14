Фиорентина - Кьево: 14 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
3:2

Фиорентина - Кьево: 14 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кьево
Верона
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
14 янв. 2010, 18:00 МСК
14.01.2010, 18:00 МСК
четверг
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
5
Бадель
Милан Бадель
88
Дункан
Альфред Дункан
21
Лирола
Поль Лирола
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
3
Игор
Игор
25
Кьеза
Федерико Кьеза
28
Влахович
Душан Влахович
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
93
Терзич
Алекса Терзич
-
24
Бенасси
Марко Бенасси
-
18
Геззаль
Рашид Геззаль
-
78
Пульгар
Эрик Пульгар
-
63
Кутроне
Патрик Кутроне
-
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
-
Кьево
мин
1
Шемпер
Адриан Шемпер
33
Андреолли
Марко Андреолли
6
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
44
Ярочински
Павел Ярочински
4
Ригони
Никола Ригони
8
Диуссе
Ассане Диуссе
27
Депаоли
Фабио Депаоли
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
10
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Запасные
16
Секулин
Андреа Секулин
-
40
Томович
Ненад Томович
-
14
Бани
Маттиа Бани
-
3
Танасиевич
Страхинья Танасиевич
-
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
7
Пиазон
Лукас Пиазон
-
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3
Фиорентина
4
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Фиорентина
6 : 1
Кьево
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Фиорентина
6
Кьево
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1
Кьево
0
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Фиорентина
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Кьево
2
Фиорентина
1
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:00
Кьево
0
Фиорентина
3
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 19:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 19:30
Фиорентина
1
Кьево
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1 : 0
Кьево
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1
Кьево
0
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 21:45
Кьево
0 : 0
Фиорентина
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 21:45
Кьево
0
Фиорентина
0
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Кьево
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
2
Кьево
0
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Фиорентина
3 : 0
Кьево
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Фиорентина
3
Кьево
0
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Кьево
1
Фиорентина
2
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
3
Кьево
1
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 22:59
Фиорентина
2 : 0
Кьево
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 22:59
Фиорентина
2
Кьево
0
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Кьево
1
Фиорентина
2
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Фиорентина
2
Кьево
1
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Кьево
1
Фиорентина
1
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1 : 2
Кьево
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1
Кьево
2
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Фиорентина
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Кьево
1
Фиорентина
0
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Фиорентина
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
Кьево
0
Фиорентина
1
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 14:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 14:30
Фиорентина
1
Кьево
0

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Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
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14 февраля, 20:47
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06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
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14 февраля, 19:35
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06 февраля, 00:17