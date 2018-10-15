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Лига C
Финляндия VS Греция
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Финляндия - Греция: 15 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Финляндия
2:0
Финляндия - Греция: 15 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Греция
Лига C, 4 тур
Лига C,
4 тур
15 окт. 2018, 21:45 МСК
15.10.2018, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2
Финляндия
1
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1
Греция
0
15.11.2018
15 нояб. 2018
чт
22:45
Греция
1 : 0
Финляндия
15.11.2018
15 нояб. 2018
чт
22:45
Греция
1
Финляндия
0
15.10.2018
15 окт. 2018
пн
21:45
Финляндия
2 : 0
Греция
15.10.2018
15 окт. 2018
пн
21:45
Финляндия
2
Греция
0
04.09.2015
04 сент. 2015
пт
21:45
Греция
0 : 1
Финляндия
04.09.2015
04 сент. 2015
пт
21:45
Греция
0
Финляндия
1
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
Финляндия
1 : 1
Греция
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
Финляндия
1
Греция
1
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