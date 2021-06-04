Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Квинси Промес
Федор Чалов
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Нидерланды
Грузия
Косово
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Ливерпуль
Краснодар
Барселона
Локомотив
Зенит
Реал
Ростов
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Товарищеские матчи
Финляндия VS Эстония
Поделиться:
Финляндия - Эстония: 04 июня 2021 смотреть онлайн
Финляндия
-:-
Финляндия - Эстония: 04 июня 2021 смотреть онлайн
Эстония
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
4 июня 2021, -:- МСК
4.06.2021, -:- МСК
пятница
Cтадион Олимпик Стэдиум
Олимпик Стэдиум
Хельсинки
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
Прошлые матчи
12.10.2018
12 окт. 2018
пт
21:45
Эстония
0 : 1
Финляндия
12.10.2018
12 окт. 2018
пт
21:45
Эстония
0
Финляндия
1
11.09.2018
11 сент. 2018
вт
21:45
Финляндия
1 : 0
Эстония
11.09.2018
11 сент. 2018
вт
21:45
Финляндия
1
Эстония
0
Новости
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном
#Финляндия
15 ноября 2019, 21:45
#
Новости матча
Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей
30 ноября 2019, 23:35
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59