Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
2:4
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 22:00 МСК
13.07.2017, 22:00 МСК
четверг
Составы