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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Бергейс 8
1:2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Бернард 24
Бернард 54
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Фейеноорд
мин
25
Джонс
Брэд Джонс
90
3
ван Бик
Свен ван Бик
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
19
Бергейс
Стивен Бергейс
8'
8'
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
2
Ньивкоп
Барт Ньивкоп
90
21
Амрабат
Софиан Амрабат
90
9
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
90
Запасные
18
Нелом
Микел Нелом
28
Торнстра
Йенс Торнстра
29
Крамер
Михаэль Крамер
11
Ларссон
Сэм Ларссон
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
2
Бутко
Богдан Бутко
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
10
Бернард
Бернард
24'
54'
24', 54'
90
8
Фред
Фред
90
7
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
66
Азеведо
Марсио Азеведо
5
Хочолава
Давид Хочолава
74
Коваленко
Виктор Коваленко