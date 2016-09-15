Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Вилена 79
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
15 сент. 2016, 20:00 МСК
15.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Фейеноорд
мин
10
Вилена
Тонни Вилена
79'
79'
90
25
Джонс
Брэд Джонс
90
4
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
7
Кейт
Дирк Кейт
90
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
90
9
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
90
19
Бергейс
Стивен Бергейс
68
Запасные
30
Ханссон
Пер Ханссон
15
Вауденберг
Лукас Вауденберг
5
Вейинович
Марко Вейинович
20
Тапиа
Ренато Тапиа
26
Ньивкоп
Барт Ньивкоп
29
Крамер
Михаэль Крамер
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу
Манчестер Юнайтед
мин
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
8
Мата
Хуан Мата
63
6
Погба
Поль Погба
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
63
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
63
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
7
Депай
Мемфис Депай