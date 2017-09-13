Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
0:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стоунс 2
Агуэро 10
Жезус 25
Стоунс 63
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Фейеноорд
мин
25
Джонс
Брэд Джонс
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
19
Бергейс
Стивен Бергейс
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
21
Амрабат
Софиан Амрабат
90
29
Крамер
Михаэль Крамер
90
Запасные
17
Дикс
Кевин Дикс
28
Торнстра
Йенс Торнстра
20
Тапиа
Ренато Тапиа
11
Ларссон
Сэм Ларссон
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
2'
63'
2', 63'
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
10'
10'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
25'
25'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
18
Делф
Фабиан Делф
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
19
Сане
Лерой Сане