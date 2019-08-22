Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Ларссон 33
Фер 56
Фер 78
3:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 20:30 МСК
22.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Фейеноорд
мин
1
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
19
Фер
Лерой Фер
56'
78'
56', 78'
90
10
Бергейс
Стивен Бергейс
90
11
Ларссон
Сэм Ларссон
33'
33'
90
7
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
32
Ие
Эдгар Ие
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
27
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
Запасные
21
Марсман
Ник Марсман
Хапоэль
мин
23
Витор
Мигел Витор
90
13
Шеткус
Эрнестас Шеткус
90
34
Хасселбайнк
Найджел Хасселбайнк
90
20
Таха
Лоай Таха
90
3
Келтьенс
Давид Келтьенс
90
7
Жрихан
Нив Жрихан
90
8
Кабха
Марван Кабха
90
Запасные
26
Биттон
Бен Биттон
14
Саар
Бен Саар