Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Йоргенсен 55
1:0
Матч завершен
Заря
Луганск
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Андрис Трейманис
Андрис Трейманис
Главный Судья
Составы
Фейеноорд
мин
10
Вилена
Тонни Вилена
90
25
Джонс
Брэд Джонс
90
4
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу
90
9
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
55'
55'
81
28
Торнстра
Йенс Торнстра
90
Запасные
30
Ханссон
Пер Ханссон
3
ван Бик
Свен ван Бик
15
Вауденберг
Лукас Вауденберг
5
Вейинович
Марко Вейинович
19
Бергейс
Стивен Бергейс
7
Кейт
Дирк Кейт
29
Крамер
Михаэль Крамер
Заря
мин
7
Петряк
Иван Петряк
59
1
Шевченко
Алексей Шевченко
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
5
Гордиенко
Артем Гордиенко
65
95
Соболь
Эдуард Соболь
90
12
Форстер
Рафаэль Форстер
90
6
Каменюка
Никита Каменюка
90
24
Гречишкин
Дмитрий Гречишкин
90
20
Караваев
Александр Караваев
90
10
Липартия
Джаба Липартия
90
9
Кулач
Владислав Кулач
45
Запасные
91
Левченко
Игорь Левченко
39
Опанасенко
Евгений Опанасенко
2
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
22
Любенович
Желько Любенович
4
Чайковский
Игорь Чайковский
8
Харатин
Игорь Харатин
11
Паулиньо
Паулиньо