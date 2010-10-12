Фарерские острова - Северная Ирландия: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Фарерские острова
1:1

Фарерские острова - Северная Ирландия: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Ирландия
Чемпионат Европы, 4 тур

Чемпионат Европы,

4 тур
12 окт. 2010, 18:00 МСК
12.10.2010, 18:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Фарерские острова
мин
-
Фэрё
Одмар Фэрё
-
Ханссон
Халлур Ханссон
Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

04.09.2015 04 сент. 2015 пт 21:45
Фарерские острова
1 : 3
Северная Ирландия
04.09.2015 04 сент. 2015 пт 21:45
Фарерские острова
1
Северная Ирландия
3
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 21:45
Северная Ирландия
2 : 0
Фарерские острова
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 21:45
Северная Ирландия
2
Фарерские острова
0
10.08.2011 10 авг. 2011 ср 20:00
Северная Ирландия
4 : 0
Фарерские острова
10.08.2011 10 авг. 2011 ср 20:00
Северная Ирландия
4
Фарерские острова
0
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 18:00
Фарерские острова
1 : 1
Северная Ирландия
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 18:00
Фарерские острова
1
Северная Ирландия
1

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