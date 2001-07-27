Факел - Зенит: 25 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0

Факел - Зенит: 25 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
25 окт. 1992, -:- МСК
25.10.1992, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Зенит
2 : 1
Факел
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Зенит
2
Факел
1
13.04.2001 13 апр. 2001 пт 23:00
Факел
1 : 2
Зенит
13.04.2001 13 апр. 2001 пт 23:00
Факел
1
Зенит
2
05.11.2000 05 нояб. 2000 вс -:-
Факел
0 : 0
Зенит
05.11.2000 05 нояб. 2000 вс -:-
Факел
0
Зенит
0
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Зенит
5 : 0
Факел
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Зенит
5
Факел
0
15.07.1997 15 июля 1997 вт 23:00
Зенит
0 : 1
Факел
15.07.1997 15 июля 1997 вт 23:00
Зенит
0
Факел
1
17.03.1997 17 марта 1997 пн -:-
Факел
0 : 1
Зенит
17.03.1997 17 марта 1997 пн -:-
Факел
0
Зенит
1
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Факел
1 : 0
Зенит
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Факел
1
Зенит
0
08.09.1992 08 сент. 1992 вт 23:00
Зенит
2 : 0
Факел
08.09.1992 08 сент. 1992 вт 23:00
Зенит
2
Факел
0

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