Матч завершен
Факел
Воронеж
1:1
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
7 апр. 2000, 23:00 МСК
7.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы