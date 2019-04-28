Факел - Тюмень: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
1:1

Факел - Тюмень: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
28 апр. 2019, 17:00 МСК
28.04.2019, 17:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:00
Факел
1 : 1
Тюмень
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:00
Факел
1
Тюмень
1
14.10.2018 14 окт. 2018 вс 16:00
Тюмень
1 : 1
Факел
14.10.2018 14 окт. 2018 вс 16:00
Тюмень
1
Факел
1
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 17:00
Тюмень
0
Факел
0
26.07.2017 26 июля 2017 ср 19:00
Факел
1 : 0
Тюмень
26.07.2017 26 июля 2017 ср 19:00
Факел
1
Тюмень
0
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 14:00
Тюмень
3 : 1
Факел
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 14:00
Тюмень
3
Факел
1
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:00
Факел
0 : 0
Тюмень
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:00
Факел
0
Тюмень
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 18:00
Факел
3 : 0
Тюмень
12.03.2016 12 марта 2016 сб 18:00
Факел
3
Тюмень
0
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 2
Факел
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
1
Факел
2
22.08.1997 22 авг. 1997 пт 23:00
Тюмень
1 : 0
Факел
22.08.1997 22 авг. 1997 пт 23:00
Тюмень
1
Факел
0
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Факел
1 : 0
Тюмень
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Факел
1
Тюмень
0
11.08.1992 11 авг. 1992 вт 23:00
Тюмень
0 : 1
Факел
11.08.1992 11 авг. 1992 вт 23:00
Тюмень
0
Факел
1
31.03.1992 31 марта 1992 вт 23:00
Факел
1 : 0
Тюмень
31.03.1992 31 марта 1992 вт 23:00
Факел
1
Тюмень
0

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