Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
22 апр. 1997, 23:00 МСК
22.04.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы