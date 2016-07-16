Факел - Спартак-Нальчик: 16 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0

Факел - Спартак-Нальчик: 16 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2016, 18:00 МСК
16.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Факел
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Спартак-Нальчик
1
Факел
2
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Факел
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Факел
1
Спартак-Нальчик
0

Новости

Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43