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Факел VS Спартак-Нальчик
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Факел - Спартак-Нальчик: 16 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Факел - Спартак-Нальчик: 16 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 2 тур
ФНЛ,
2 тур
Россия
16 июля 2016, 18:00 МСК
16.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Факел
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Спартак-Нальчик
1
Факел
2
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Факел
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Факел
1
Спартак-Нальчик
0
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