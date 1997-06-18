Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
17 июня 1997, 23:00 МСК
17.06.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы