Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
3 авг. 2001, 23:00 МСК
3.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы