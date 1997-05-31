Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 мая 1997, 23:00 МСК
30.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы