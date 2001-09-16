Матч завершен
Факел
Воронеж
4:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
15 сент. 2001, 23:00 МСК
15.09.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы