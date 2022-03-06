Факел - КАМАЗ: 06 марта 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - КАМАЗ: 06 марта 2022 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
6 марта 2022, -:- МСК
6.03.2022, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
КАМАЗ
0 : 0
Факел
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
КАМАЗ
0
Факел
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Факел
4 : 1
КАМАЗ
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Факел
4
КАМАЗ
1
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
КАМАЗ
2
Факел
0
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
КАМАЗ
3
Факел
1
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Факел
1 : 0
КАМАЗ
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Факел
1
КАМАЗ
0
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
КАМАЗ
3 : 0
Факел
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
КАМАЗ
3
Факел
0
01.07.1997 01 июля 1997 вт 23:00
Факел
4 : 0
КАМАЗ
01.07.1997 01 июля 1997 вт 23:00
Факел
4
КАМАЗ
0