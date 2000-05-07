Матч завершен
Факел
Воронеж
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
6 мая 2000, 23:00 МСК
6.05.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы