Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
27 апр. 2001, 23:00 МСК
27.04.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы