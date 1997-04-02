Матч завершен
Факел
Воронеж
0:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
1 апр. 1997, 23:00 МСК
1.04.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы