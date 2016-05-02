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Факел VS Армавир
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Факел - Армавир: 02 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
2:0
Факел - Армавир: 02 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
2 мая 2016, 18:00 МСК
2.05.2016, 18:00 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
09.03.2020
09 марта 2020
пн
17:00
Армавир
1 : 0
Факел
09.03.2020
09 марта 2020
пн
17:00
Армавир
1
Факел
0
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Факел
0 : 2
Армавир
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Факел
0
Армавир
2
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Факел
0 : 0
Армавир
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Факел
0
Армавир
0
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
18:00
Армавир
4 : 1
Факел
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
18:00
Армавир
4
Факел
1
02.05.2016
02 мая 2016
пн
18:00
Факел
2 : 0
Армавир
02.05.2016
02 мая 2016
пн
18:00
Факел
2
Армавир
0
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:45
Армавир
1 : 2
Факел
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:45
Армавир
1
Факел
2
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