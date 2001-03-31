Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 марта 2001, 23:00 МСК
30.03.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы