Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
26 авг. 2000, 23:00 МСК
26.08.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы