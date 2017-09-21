Факел - Амкар-Пермь: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
0:4

Факел - Амкар-Пермь: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
21 сент. 2017, 19:00 МСК
21.09.2017, 19:00 МСК
четверг
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Матч окончен 0:4
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча