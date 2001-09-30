Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
29 сент. 2001, 23:00 МСК
29.09.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы