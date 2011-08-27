Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвиан
Гайар
0:1
Матч завершен
Дижон
Дижон
Жовиаль 68
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
27 авг. 2011, 20:00 МСК
27.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Эвиан
мин
0
Андерсен
Стефан Андерсен
90
0
Ангула
Альдо Ангула
90
0
Камбон
Седрик Камбон
90
0
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
0
Лерой
Жером Лерой
90
0
Эре
Фабрис Эре
74
0
Сорлен
Оливье Сорлен
90
0
Тие-Би
Эрик Тие-Би
90
0
Гову
Сидней Гову
90
0
Сагбо
Янник Сагбо
66
0
Халифа
Забер Халифа
60
Запасные
0
Риппер
Гийом Риппер
0
Берижо
Кевин Берижо
0
М'Мади
Али М'Мади
Дижон
мин
0
Тиль
Грегори Тиль
57
0
Жуэрбер
Томас Жуэрбер
57
0
Рейне
Баптист Рейне
90
0
Полье
Стивен Полье
90
0
Зарур
Шахер Зарур
90
0
Алтама
Санаа Алтама
90
0
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
0
Бамба
Абдулайе Бамба
90
0
Санкаре
Юнус Санкаре
90
0
Корнье
Бенжамин Корнье
84
0
Ботик
Эрик Ботик
90
Запасные
0
Жовиаль
Брайс Жовиаль
68'
0
Манданн
Кристоф Манданн
0
Курньо
Мехди Курньо