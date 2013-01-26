Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
26 янв. 2013, 22:00 МСК
26.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы