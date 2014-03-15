Матч завершен
Эвиан
Гайар
0:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
15 марта 2014, 22:00 МСК
15.03.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы