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Эвертон VS Вулверхэмптон
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Эвертон - Вулверхэмптон: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Эвертон
Ливерпуль
-:-
Эвертон - Вулверхэмптон: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
17
Ивоби
Алекс Ивоби
6
Аллан
Аллан
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
53
Тайрер
Гарри Тайрер
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
13
Мина
Йерри Мина
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
-
11
Кинг
Джошуа Кинг
-
34
Бродхед
Натан Бродхед
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Прошлые матчи
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
12.07.2020
12 июля 2020
вс
14:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Эвертон
12.07.2020
12 июля 2020
вс
14:00
Вулверхэмптон
3
Эвертон
0
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Эвертон
3 : 2
Вулверхэмптон
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Эвертон
3
Вулверхэмптон
2
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Эвертон
1 : 3
Вулверхэмптон
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Эвертон
1
Вулверхэмптон
3
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
19:30
Вулверхэмптон
2 : 2
Эвертон
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
19:30
Вулверхэмптон
2
Эвертон
2
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Вулверхэмптон
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Эвертон
2
Вулверхэмптон
1
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
14:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Эвертон
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
14:45
Вулверхэмптон
0
Эвертон
3
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Эвертон
1 : 1
Вулверхэмптон
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Эвертон
1
Вулверхэмптон
1
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
Эвертон
1 : 1
Вулверхэмптон
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
Эвертон
1
Вулверхэмптон
1
Новости
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года
23 февраля, 17:11
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
20 февраля, 22:48
«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го
20 февраля, 22:28
«Ман Сити» обыграл «Эвертон». Отрыв от «Ливерпуля» – 10 очков
18 февраля, 01:18
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
«Эвертон» и «Тоттенхэм» забили 9 голов на двоих в матче Кубка
11 февраля, 01:55
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06