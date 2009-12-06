Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Косово
Канада
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 78
Кэхилл 87
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 47
Доусон 59
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
6 дек. 2009, 19:00 МСК
6.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
15
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
87'
87'
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
63
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Жо
Жо
63
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Саа
Луи Саа
78'
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
46
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
59'
59'
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
88
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
47'
47'
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кин
Робби Кин