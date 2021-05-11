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Эвертон VS Шеффилд Юнайтед
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Эвертон - Шеффилд Юнайтед: 11 мая 2021 смотреть онлайн
Эвертон
Ливерпуль
-:-
Эвертон - Шеффилд Юнайтед: 11 мая 2021 смотреть онлайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
11 мая 2021, 21:45 МСК
11.05.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
17
Ивоби
Алекс Ивоби
6
Аллан
Аллан
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
53
Тайрер
Гарри Тайрер
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
13
Мина
Йерри Мина
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
-
11
Кинг
Джошуа Кинг
-
34
Бродхед
Натан Бродхед
-
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-
Прошлые матчи
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Эвертон
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
2
Новости
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
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Тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер ушел из клуба. При нем команда поднялась из третьего дивизиона в АПЛ
14 марта, 10:31
Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года
23 февраля, 17:11
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
20 февраля, 22:48
«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го
20 февраля, 22:28
«Ман Сити» обыграл «Эвертон». Отрыв от «Ливерпуля» – 10 очков
18 февраля, 01:18
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
«Эвертон» и «Тоттенхэм» забили 9 голов на двоих в матче Кубка
11 февраля, 01:55
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46