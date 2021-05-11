Эвертон - Шеффилд Юнайтед: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Эвертон
Ливерпуль
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Эвертон - Шеффилд Юнайтед: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
11 мая 2021, 21:45 МСК
11.05.2021, 21:45 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
17
Ивоби
Алекс Ивоби
6
Аллан
Аллан
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
53
Тайрер
Гарри Тайрер
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
13
Мина
Йерри Мина
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
-
11
Кинг
Джошуа Кинг
-
34
Бродхед
Натан Бродхед
-
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-

Прошлые матчи

26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
20.07.2020 20 июля 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020 20 июля 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 17:00
Эвертон
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 17:00
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
2

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