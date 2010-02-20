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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 19
Гослинг 76
Родуэлл 90
3:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бербатов 16
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
20 февр. 2010, 15:45 МСК
20.02.2010, 15:45 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Донован
Лэндон Донован
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
89
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
19'
19'
71
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90'
0
Гослинг
Дэн Гослинг
76'
0
Воган
Джеймс Воган
0
Айегбени
Якубу Айегбени
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
66
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
81
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
16'
16'
65
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Видич
Неманья Видич
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн