Эвертон - Ливерпуль: 30 ноября 2021 смотреть онлайн

Эвертон
Ливерпуль
-:-

Эвертон - Ливерпуль: 30 ноября 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
30 нояб. 2021, 22:45 МСК
30.11.2021, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
6
Аллан
Аллан
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
33
Ольсен
Робин Ольсен
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
48
Джон
Кайл Джон
-
21
Гомеш
Андре Гомеш
-
20
Бернард
Бернард
-
17
Ивоби
Алекс Ивоби
-
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп

Прошлые матчи

20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0
Эвертон
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:30
Эвертон
2 : 2
Ливерпуль
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:30
Эвертон
2
Ливерпуль
2
21.06.2020 21 июня 2020 вс 21:00
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
21.06.2020 21 июня 2020 вс 21:00
Эвертон
0
Ливерпуль
0
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:01
Ливерпуль
1 : 0
Эвертон
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:01
Ливерпуль
1
Эвертон
0
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 23:15
Ливерпуль
5 : 2
Эвертон
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 23:15
Ливерпуль
5
Эвертон
2
03.03.2019 03 марта 2019 вс 19:15
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
03.03.2019 03 марта 2019 вс 19:15
Эвертон
0
Ливерпуль
0
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:15
Ливерпуль
1 : 0
Эвертон
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:15
Ливерпуль
1
Эвертон
0
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:30
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:30
Эвертон
0
Ливерпуль
0
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 22:55
Ливерпуль
2 : 1
Эвертон
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 22:55
Ливерпуль
2
Эвертон
1
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:15
Ливерпуль
1 : 1
Эвертон
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:15
Ливерпуль
1
Эвертон
1
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 14:30
Ливерпуль
3 : 1
Эвертон
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 14:30
Ливерпуль
3
Эвертон
1
19.12.2016 19 дек. 2016 пн 23:00
Эвертон
0 : 1
Ливерпуль
19.12.2016 19 дек. 2016 пн 23:00
Эвертон
0
Ливерпуль
1
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Эвертон
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Ливерпуль
4
Эвертон
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 15:30
Эвертон
1 : 1
Ливерпуль
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 15:30
Эвертон
1
Ливерпуль
1
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:30
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:30
Эвертон
0
Ливерпуль
0
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 14:45
Ливерпуль
1 : 1
Эвертон
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 14:45
Ливерпуль
1
Эвертон
1
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:59
Ливерпуль
4 : 0
Эвертон
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:59
Ливерпуль
4
Эвертон
0
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:45
Эвертон
3 : 3
Ливерпуль
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:45
Эвертон
3
Ливерпуль
3
05.05.2013 05 мая 2013 вс 15:30
Ливерпуль
0 : 0
Эвертон
05.05.2013 05 мая 2013 вс 15:30
Ливерпуль
0
Эвертон
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 16:30
Эвертон
2 : 2
Ливерпуль
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 16:30
Эвертон
2
Ливерпуль
2

Новости

Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
# Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32