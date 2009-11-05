Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Савиола 64
Кардосо 76
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
70
0
Айегбени
Якубу Айегбени
80
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Жо
Жо
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Сидней
Сидней
90
0
Аморим
Рубен Аморим
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
62
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Рамирес
Рамирес
45
0
Савиола
Хавьер Савиола
64'
64'
88
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Кардосо
Оскар Кардосо
76'
76'
90
Запасные
0
Ким
Ким
0
Перейра
Макси Перейра
0
Аймар
Пабло Аймар
0
Менезес
Фелипе Менезес
0
Гомеш
Нуну Гомеш
0
Велдон
Велдон