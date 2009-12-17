Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Юревич 75
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
17 дек. 2009, 23:05 МСК
17.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Селчук Дерели
Селчук Дерели
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Нэш
Карло Нэш
90
0
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
76
0
Даффи
Шейн Даффи
90
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
82
0
Бакстер
Джозе Бакстер
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
9
0
Форшоу
Адам Форшоу
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
90
0
Эгард
Киран Эгард
90
Запасные
0
Ховард
Тим Ховард
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Гарбатт
Люк Гарбатт
0
Нсила
Аристот Нсила
0
Акпам
Хоуп Акпам
0
Крейг
Натан Крейг
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Шитов
Игорь Шитов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Юревич
Александр Юревич
75'
75'
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
83
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
57
0
Володько
Александр Володько
90
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Скавыш
Максим Скавыш
74
0
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Радьков
Артем Радьков
0
Павлов
Александр Павлов
0
Володько
Максим Володько
0
Гоарян
Оганнес Гоарян
0
Булыга
Виталий Булыга