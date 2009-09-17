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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Йобо 10
Дистен 17
Пиенаар 37
Жо 82
4:0
Матч завершен
АЕК
Афины
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Роберт Малек
Роберт Малек
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
10'
10'
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
17'
17'
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
51
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
46
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
37'
37'
66
0
Жо
Жо
82'
82'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Осман
Леон Осман
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Саа
Луи Саа
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Жералду
Жералду
13
0
Арсе
Николас Арсе
90
0
Араухо
Карлос Араухо
90
0
Леонардо
Леонардо
70
0
Кафес
Пантелис Кафес
90
0
Макос
Григориос Макос
90
0
Яхич
Санел Яхич
90
0
Скокко
Начо Скокко
90
0
Бланко
Исмаэль Бланко
90
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Георгеас
Николас Георгеас
0
Нсалива
Тамандани Нсалива
0
Мандука
Густаво Мандука
0
Херси
Юссуф Херси
0
Яхайя
Сейду Яхайя
0
Немет
Кристиан Немет