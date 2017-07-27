Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бэйнс 65
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Ружомберок
Ружомберок
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 22:05 МСК
27.07.2017, 22:05 МСК
четверг
Составы
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
65'
65'
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
20
Классен
Дэви Классен
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Бэрри
Гарет Бэрри
26
Дэвис
Том Дэвис
9
Рамирес
Сандро Рамирес
31
Лукман
Адемола Лукман