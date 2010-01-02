Эвертон - Карлайл Юнайтед: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
3:1

Эвертон - Карлайл Юнайтед: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Карлайл Юнайтед
Карлайсл
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
-
30
Мартина
Куко Мартина
-
32
Брэнтуэйт
Джеррэд Брэнтуэйт
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
34
Банингиме
Бени Банингиме
-
27
Кен
Мойзе Кен
-
42
Гордон
Энтони Гордон
-
Карлайл Юнайтед
мин
1
Коллин
Адам Коллин
17
Уэбстер
Байрон Уэбстер
Запасные
24
Оломола
Олуфела Оломола
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

31.01.2016 31 янв. 2016 вс 16:30
Карлайл Юнайтед
0 : 3
Эвертон
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 16:30
Карлайл Юнайтед
0
Эвертон
3
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Эвертон
3 : 1
Карлайл Юнайтед
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Эвертон
3
Карлайл Юнайтед
1

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